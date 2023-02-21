Послание

Путин в своем Послании обозначил, что разобщить наше общество не удалось — премьер Ингушетии

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Владимир Сластенин

В своем традиционном Послании Федеральному Собранию глава государства обозначил, как мы будем жить, как будет развиваться политическая ситуация, военная, экономическая. Не зря Владимир Путин назвал время, в котором мы живем, «рубежное время», отметил премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин, комментируя выступление Президента России в Гостином дворе.

Он напомнил, что Путин привел цифры о том, что западные государства на войну (на Украине — ред.) затратили 160 млрд долларов, а не зерно бедным странам 60 млрд.

«Пропорции сами видите. Они желали заставить нас страдать, но из попыток разобщить — ничего не получилось. Наоборот общество сплотилось, народ объединился вокруг Президента. Все одобряют СВО, поскольку немыслимо было, чтобы люди (на Донбассе — ред.) 8 лет жили под игом, дети не учились, люди не работали», — подчеркнул Владимир Сластенин.

Премьер считает, что западные санкции провалились. «У нас устойчивая экономическая ситуация. Системные меры поддержки бизнеса, социальной сферы дали свои результаты. У нас инфляция 4%, когда на Западе 14%», — добавил премьер региона.

Главное, по его мнению, сплоченность россиян и самое время подумать Западу, как мы дальше будем жить.

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