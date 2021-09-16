Путин напомнил, что выборы состоятся 17-19 сентября, отметив «мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России.

«Высший смысл выборов — это, прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной», — подчеркнул Президент России.

«Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека.

А федеральный бюджет, базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создает основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и посёлков нашей большой страны», — добавил глава государства.

По его словам, все это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, четкого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой — судьбы миллионов людей.

«Обновленная Конституция России наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. И скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое.

Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности», — сказал Путин.

По его мнению, для того чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах.

«Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день, начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины — в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор», — призвал граждан Путин.

Напомним, голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. В Ингушетии также будут избирать и депутатов Народного собрания республики VII созыва.