Пресс-конференция

Путин заявил, что экономика России оказалось более готовой «к шокам пандемии» Covid-19

0

Экономика России в условиях пандемии оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем во многих других государствах, заявил Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

«Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, необходимыми, вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и в социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства добавил, что в течение встречи будет готов поговорить об этом подробнее.

Ежегодная пресс-конференция главы государства транслируется в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», НТВ, Первый канал, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Путин надеется, что Россия может достичь коллективного иммунитета к Covid-19 в конце I квартала 2022 года
Снижение продолжительности жизни в России не может не беспокоить — Путин
От имени полпреда Президента РФ в СКФО Юрия Чайки пяти многодетным семьям из Ингушетии передали подарки
В Малгобеке Ингушетии участковые уполномоченные полиции отчитались о проделанной работе
В горах Ингушетии выше 2 тыс. метров лавиноопасно — МЧС
Президент России сегодня проведет большую пресс-конференцию
Ингушетии на сбалансированность бюджета выделено более 890 млн рублей
В Ингушетии до конца года откроют психоневрологический диспансер на 100 посещений в смену
75 специалистов «Ингушэнерго» наградили в День энергетика
Штраф в размере 75 тыс. рублей взыскан с предприятия в Ингушетии
В Ингушском НИИ гуманитарных наук состоялась презентация книги Висин-Гирея Танкиева «Времен связующая нить»

Главное

Яндекс.Метрика

 