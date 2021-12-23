Путин заявил, что экономика России оказалось более готовой «к шокам пандемии» Covid-19

«Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, необходимыми, вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и в социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства добавил, что в течение встречи будет готов поговорить об этом подробнее.

Ежегодная пресс-конференция главы государства транслируется в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», НТВ, Первый канал, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».