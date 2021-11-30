Путин заявил, что наличие у него права переизбираться в 2024 году стабилизирует ситуацию в России

Он отметил, что согласно Конституции страны имеет право переизбираться, однако добавил, что его переизбрание — не цель для России.

Также Путин заявил, что наличие у него права избираться на новый срок само по себе стабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране.

«В соответствие с конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие права, оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую», — сказал Президент России.