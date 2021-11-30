Путин заявил, что наличие у него права переизбираться в 2024 году стабилизирует ситуацию в России
Владимир Путин в ходе XIII инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет» признался, что еще не принял решение о выдвижении на выборах главы государства в 2024 году, сообщает газета «Известия».
Он отметил, что согласно Конституции страны имеет право переизбираться, однако добавил, что его переизбрание — не цель для России.
Также Путин заявил, что наличие у него права избираться на новый срок само по себе стабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране.
«В соответствие с конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие права, оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую», — сказал Президент России.