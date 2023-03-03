Пьяная ссора между двумя мужчинами закончилась убийством в Ингушетии

«В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по Сунженскому району поступило сообщение об обнаружении трупа. В ходе выезда следственно-оперативная группа установила, что на территории кошары двое граждан употребляли горячительные напитки», — сказал представитель ведомства.

В ходе застолья между жителем села Самашки Чеченской Республики 1969 года рождения и 60-летним мужчиной из сельского поселения Троицкое возникла ссора. Местный житель нанес оппоненту ножевое ранение в шею, в результате чего тот скончался на месте.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Его поместили в ИВС. Пенсионеру вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ.