Убийство

Пьяная ссора между двумя мужчинами закончилась убийством в Ингушетии

0

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве жителя соседнего региона в ходе ссоры на территории КФХ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по Сунженскому району поступило сообщение об обнаружении трупа. В ходе выезда следственно-оперативная группа установила, что на территории кошары двое граждан употребляли горячительные напитки», — сказал представитель ведомства.

В ходе застолья между жителем села Самашки Чеченской Республики 1969 года рождения и 60-летним мужчиной из сельского поселения Троицкое возникла ссора. Местный житель нанес оппоненту ножевое ранение в шею, в результате чего тот скончался на месте.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Его поместили в ИВС. Пенсионеру вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
До 20 лет тюрьмы можно получить при содействии боевому крылу последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева
Юные ингушские тхэквондисты завоевали 10 медалей на первенстве СКФО в Нальчике
В Ингушетии обновят оборудование двух питающих центров для надежного электроснабжения 56 тыс. жителей
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии и замминистра труда проведут прием граждан
Прокуратура расследует инцидент с возгоранием автобуса в Ингушетии
Сотрудников Верховного суда Ингушетии эвакуировали из-за сообщения о бомбе
В Ингушетии проводится дополнительная вакцинация детей от полиомиелита
В Ингушетии загорелся автобус из-за короткого замыкания
Жителю Ингушетии ошибочно начислили свыше 136 тыс. рублей за электроэнергию
В Ингушетии пройдет открытый чемпионат России по бразильскому джиу-джитсу
КамАЗ-миксер снес опору ЛЭП в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 