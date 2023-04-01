Пять человек могут быть причастны к нападению на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии

Правоохранительные органы разыскивают уроженцев сельского поселения Кантышево Назрановского района и города Малгобека Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева, Адама Оздоева, Мовсара Коттоева. Их подозревают в планировании совершения терактов.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, в УФСБ просят сообщить в правоохранительные органы.

Как пояснил газете «Ингушетия» информированный источник, предполагаемые участники бандгруппы могут быть причастны к вооруженному нападению на пост ДПС в ночь на вторник, в результате которого были госпитализированы двое полицейских — сотрудник ВОГ МВД России и инспектор ДПС Ингушетии.

«Всех разыскиваемых подозревают в обстреле поста ДПС. Кроме того, есть информация о ранении одного из участников НВФ М. в ногу в ходе перестрелки с силовиками, которые открыли по нападавшим ответный огонь. С перевязанной ногой его видели люди. Возможно, список подозреваемых по цепочке расшириться, в этом направлении ведется комплексная работа», — сказал источник.

Он отметил, что после нападения силовики начали искать шесть человек, но один из них Рамазан Эльдиев скончался от ранения. На бетонных столбах в городе Карабулаке утром 29 марта был найден его труп.

Между тем двое полицейских, раненых при обстреле поста, пошли на поправку, их уже выписали из республиканской больницы в Назрани. Но предстоит еще амбулаторное лечение. Сотрудник ВОГ МВД попал в больницу с ранением нижней конечности левой ноги, у инспектора ДПС Ингушетии 2001 года рождения была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб обеих ног. Мужчина находился в нейрохирургическом отделении. Оба были в сознании.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», по факту нападения на пост 27 марта СУ СКР по Северной Осетии возбуждено дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным осведомленного источника, неизвестные, обстреляв пост «Волга-14» в течение 5-6 минут, скрылись в лесном массиве. К нападению могут быть причастны несколько молодых людей, которые ушли из дома недавно. Сейчас их ищут правоохранительные органы. По оперативной информации, они вооружены и могут передвигаться на «ВАЗ-21099» серебристого цвета.