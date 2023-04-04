Пять ингушских борцов вольного стиля выступят на первенстве России в Наро-Фоминске

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, более 400 участников оспорят лидерство на коврах культурно-спортивного комплекса «Нара».

Юношеская сборная республики по вольной борьбе прошла подготовку к соревнованиям на базе РСТЦ «Мужичи». Двое воспитанников спортивной школы Долаково Шаухалов Халит (48 кг) и Сапралиев Исмаил (45 кг) принимают участие в данном первенстве.

Отмечается, что по итогам первенства будет сформирована юношеская национальная сборная страны.