Вольная борьба

Пять ингушских борцов вольного стиля выступят на первенстве России в Наро-Фоминске

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Пять ингушских спортсменов выступят на первенстве России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в подмосковном Наро-Фоминске.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, более 400 участников оспорят лидерство на коврах культурно-спортивного комплекса «Нара».

Юношеская сборная республики по вольной борьбе прошла подготовку к соревнованиям на базе РСТЦ «Мужичи». Двое воспитанников спортивной школы Долаково Шаухалов Халит (48 кг) и Сапралиев Исмаил (45 кг) принимают участие в данном первенстве.

Отмечается, что по итогам первенства будет сформирована юношеская национальная сборная страны.

 

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