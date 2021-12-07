Пять коммерческих организаций в Магасе уличили в несоблюдении антикоррупционных мер

«В ходе проведенной проверки установлено, что в пяти коммерческих организациях Магаса не принимаются достаточные и эффективные меры по предупреждению коррупции. Так, в организациях не приняты документы, регламентирующие порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов, не определено конкретное должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, что является недопустимым и требует принятия мер прокурорского реагирования», — сказал собеседник.

По его словам, в целях устранения выявленных нарушений закона в адрес директоров пяти организаций внесены представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения закона устранены.