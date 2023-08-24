Пять кредитов оформил житель Ингушетии на коллегу по работе без его ведома
В мошенничестве с причинением крупного ущерба обвиняется 26-летний житель республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.
Мужчина в апреле текущего года сообщил своему коллеге, грузчику в магазине, о том, что есть возможность приобрести мобильный телефон по сниженной цене. Получил от него 85 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Через некоторое время, пообещав вернуть деньги, попросил у него же телефон и паспорт. С помощью мобильного приложения обвиняемый оформил в различных банках на имя товарища 5 потребительских кредитов, а денежные средства перевел на свой счет.
Таким образом, фигурант причинил потерпевшему ущерб на общую сумму свыше 320 тыс. рублей.
Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.