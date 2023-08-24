Мошенничество

Пять кредитов оформил житель Ингушетии на коллегу по работе без его ведома

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В мошенничестве с причинением крупного ущерба обвиняется 26-летний житель республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

Мужчина в апреле текущего года сообщил своему коллеге, грузчику в магазине, о том, что есть возможность приобрести мобильный телефон по сниженной цене. Получил от него 85 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Через некоторое время, пообещав вернуть деньги, попросил у него же телефон и паспорт. С помощью мобильного приложения обвиняемый оформил в различных банках на имя товарища 5 потребительских кредитов, а денежные средства перевел на свой счет.

Таким образом, фигурант причинил потерпевшему ущерб на общую сумму свыше 320 тыс. рублей.

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.

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