Пять кредитов оформил житель Ингушетии на коллегу по работе без его ведома

Мужчина в апреле текущего года сообщил своему коллеге, грузчику в магазине, о том, что есть возможность приобрести мобильный телефон по сниженной цене. Получил от него 85 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Через некоторое время, пообещав вернуть деньги, попросил у него же телефон и паспорт. С помощью мобильного приложения обвиняемый оформил в различных банках на имя товарища 5 потребительских кредитов, а денежные средства перевел на свой счет.

Таким образом, фигурант причинил потерпевшему ущерб на общую сумму свыше 320 тыс. рублей.

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.