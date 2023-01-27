Пять лет колонии и штраф получил житель Ингушетии за хранение гранаты

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Суд вынес приговор по делу жителя сельского поселения Экажево, обвиненного в хранении взрывного устройства, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд признал 37-летнего жителя Назрановского района виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ», — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что ручную осколочную гранату мужчина незаконно хранил в доме в населённом пункте Экажево, там же сотрудники местного управления ФСБ нашли и взрыватель в апреле минувшего года при ОРМ.

Помимо пяти лет лишения свободы, фигуранта приговорили к штрафу в 50 тыс. руб.

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