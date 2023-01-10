Пять министерств и ведомств Ингушетии переедут в бывший корпус ИнгГУ
Бывший корпус ИнгГУ передали правительству региона для размещения пяти министерств и ведомств. По мнению властей республики, это упростит работу госструктур и позволит снизить нагрузку на региональный бюджет, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства республики.
«Сразу четыре министерства и одно ведомство по инициативе Главы региона Махмуд-Али Калиматова переедут в бывший корпус Ингушского государственного университета. По его мнению, это сделает работу чиновников эффективнее и снизит расходы казны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что здания, освободившиеся после переезда госструктур, будут использованы под различные цели.
«Ранее эти органы власти платили на своих местах аренду за помещения из республиканского бюджета, а выделенное для них сейчас здание университета было передано в свое время в безвозмездное пользование ИнгГУ и практически не использовалось. В связи с этим принято решение об объединении. Тут плюс для людей и в логистике, так как эти ведомства будут находиться ближе друг к другу, а также это сократит местные расходы, и мы сможем направить их на другие цели. Также считаю, что процедура сделает более эффективным взаимодействие и КПД каждого из ведомств», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.
По его словам, сэкономленные средства пойдут на решение социальных задач.