Пять министерств и ведомств Ингушетии переедут в бывший корпус ИнгГУ

«Сразу четыре министерства и одно ведомство по инициативе Главы региона Махмуд-Али Калиматова переедут в бывший корпус Ингушского государственного университета. По его мнению, это сделает работу чиновников эффективнее и снизит расходы казны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что здания, освободившиеся после переезда госструктур, будут использованы под различные цели.

«Ранее эти органы власти платили на своих местах аренду за помещения из республиканского бюджета, а выделенное для них сейчас здание университета было передано в свое время в безвозмездное пользование ИнгГУ и практически не использовалось. В связи с этим принято решение об объединении. Тут плюс для людей и в логистике, так как эти ведомства будут находиться ближе друг к другу, а также это сократит местные расходы, и мы сможем направить их на другие цели. Также считаю, что процедура сделает более эффективным взаимодействие и КПД каждого из ведомств», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, сэкономленные средства пойдут на решение социальных задач.