Пять населенных пунктов Ингушетии испытывают трудности с питьевой водой

Вице-премьер республики Тимур Фаттахов, осуществляющий контроль за исполнением поручений по обеспечению населенных пунктов водой, заявил о необходимости оптимизации процесса водоснабжения внутри населенных пунктов, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

Зампред обратил внимание на то, что проблема доставки воды в населенных пунктах чаще всего связана со слабой организацией и ответственность за это лежит, в первую очередь, на главах муниципалитетов. Они своевременно не подают заявки для подвоза воды.

«Важно регулярно отслеживать нехватку воды на территории каждого муниципального образования, чтобы знать количество и местность, куда нужно ее доставить», — подчеркнул он.

По информации исполняющего обязанности директора «ИнгушрегионВодоканала» Ибрагима Барахоева, в регионе средняя добыча воды в сутки составляет более 100 тыс. м³. «Из них средняя подача осуществляется в Малгобекский район — 30-32 тыс. м³ в сутки, в Назрановский район — 12-15 тыс. м³, в Сунженский район — 18-20 тыс. м³, в города Карабулак — 12-14 тыс. м³, в Назрань — 25-26 тыс. м³ и в Малгобек (2 микрорайон) — 4-5 тыс. м³ в сутки», — сказал он.

Барахоев отметил, что за прошедшую неделю предприятием проведена работа по замене двух насосов города Назрани и водозабора «Кантышево-Долаково», отремонтирован один трансформатор, устранено более 10 прорывов на магистральном водопроводе «Сунжа-Малгобек».

Помимо этого, предприятием приобретен и установлен электродвигатель на насосной станции Пседах-Инарки, что позволит улучшить ситуацию с подачей воды в эти сельские поселения.

Руководитель «ИнгушрегионВодоканала» признал, что несмотря на все усилия, остаются не решенными вопросы подачи воды в ряд населенных пунктов, а именно — в Сагопши, Инарки, Аки-Юрт, Пседах и Плиево.

Напомним, что на средства Национального фонда развития Ингушетии приобретены 7 единиц спецтехники для организации подвоза воды, 4 из которых работают в г. Малгобеке и Малгобекском районе, 3 — переданы «ИнгушрегионВодоканалу».