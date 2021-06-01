Пять НКО Ингушетии стали победителями конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа

Всего на конкурс было представлено 68 заявок, из них 55 допущены к экспертной оценке. Проекты оценивали 24 эксперта, из них 10 федеральных экспертов и 14 представителей СКФО по согласованию с полномочным представителем Президента РФ в СКФО.

От Ингушетии было подано 10 заявок, из них победителями стали 5 НКО.

В номинации «Инициативы творческой молодежи» победителями стали РОО «Центр развития средств массовой информации» с проектом «Кожевенная мастерская «Borohandcraft» и Межнациональная ассоциация молодежи с проектом «Наша история». Сумма грантов составила, соответственно, 1,3 млн рублей и 1,9 млн рублей.

В номинации «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие» грант в размере 1,6 млн рублей присудили Федерации исторического фехтования и спортивного мечевого боя Ингушетии за проект «Лагерь примирения».

Победителем в номинации «Спорт, ЗОЖ, туризм» стал Союз активной молодежи Ингушетии с проектом «В гостях у гор». На реализацию проекта организация получит 1,8 млн рублей.

И в номинации «Укрепление семейных ценностей» 900 тыс. рублей присудили Ингушской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация функционального многоборья», которая представила проект «Институт развития молодых матерей».

Отметим, что конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа входит в грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи, который в свою очередь входит в платформу АНО «Россия — страна возможностей».