Пятеро детей и взрослый отравились в Ингушетии угарным газом

«По прибытии на место дежурной службой «Газпром Сунжагаз» было обнаружено, что из-за отсутствия тяги дымохода водонагревателя произошло отравление угарным газом», — отметили в ведомстве.

Взрослый в тяжелом состоянии доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.

Дети госпитализированы в ДРКБ, их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.

Утечка была устранена газовиками.