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Пятеро детей и взрослый отравились в Ингушетии угарным газом

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В городе Карабулаке поздно вечером в воскресенье шесть человек отравились угарным газом, в том числе — пятеро детей, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по региону.

«По прибытии на место дежурной службой «Газпром Сунжагаз» было обнаружено, что из-за отсутствия тяги дымохода водонагревателя произошло отравление угарным газом», — отметили в ведомстве.

Взрослый в тяжелом состоянии доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.

Дети госпитализированы в ДРКБ, их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.

Утечка была устранена газовиками.

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