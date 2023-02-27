Пятеро детей и взрослый отравились в Ингушетии угарным газом
В городе Карабулаке поздно вечером в воскресенье шесть человек отравились угарным газом, в том числе — пятеро детей, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по региону.
«По прибытии на место дежурной службой «Газпром Сунжагаз» было обнаружено, что из-за отсутствия тяги дымохода водонагревателя произошло отравление угарным газом», — отметили в ведомстве.
Взрослый в тяжелом состоянии доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.
Дети госпитализированы в ДРКБ, их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.
Утечка была устранена газовиками.