Пятеро пострадали, один человек погиб в ДТП с автобусом в Ингушетии
В Назрани устанавливают обстоятельства автомобильной аварии с погибшим и пострадавшими с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МЧС в четверг.
«В Назрани по улице Муталиева произошла авария. Столкнулись автомобили «Лада Калина», «Мазда» и пассажирский автобус», — сказал собеседник.
По его словам, один из трех человек, находившихся в иномарке, погиб от тяжелых травм. Пассажиров в момент аварии в автобусе не было. Травмы получили водитель автобуса и два человека, которые находились в автомашине «Лада Калина». Всего в ДТП пострадали пятеро, один человек погиб.
Причины инцидента выясняют дорожные полицейские.
На месте ЧП работали спасатели отряда «Эрзи».