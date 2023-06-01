ДТП

Пятеро пострадали, один человек погиб в ДТП с автобусом в Ингушетии

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В Назрани устанавливают обстоятельства автомобильной аварии с погибшим и пострадавшими с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МЧС в четверг.

«В Назрани по улице Муталиева произошла авария. Столкнулись автомобили «Лада Калина», «Мазда» и пассажирский автобус», — сказал собеседник.

По его словам, один из трех человек, находившихся в иномарке, погиб от тяжелых травм. Пассажиров в момент аварии в автобусе не было. Травмы получили водитель автобуса и два человека, которые находились в автомашине «Лада Калина». Всего в ДТП пострадали пятеро, один человек погиб.

Причины инцидента выясняют дорожные полицейские.

На месте ЧП работали спасатели отряда «Эрзи».

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