Пятеро пострадали, один человек погиб в ДТП с автобусом в Ингушетии

«В Назрани по улице Муталиева произошла авария. Столкнулись автомобили «Лада Калина», «Мазда» и пассажирский автобус», — сказал собеседник.

По его словам, один из трех человек, находившихся в иномарке, погиб от тяжелых травм. Пассажиров в момент аварии в автобусе не было. Травмы получили водитель автобуса и два человека, которые находились в автомашине «Лада Калина». Всего в ДТП пострадали пятеро, один человек погиб.

Причины инцидента выясняют дорожные полицейские.

На месте ЧП работали спасатели отряда «Эрзи».