Пятеро юных жителей Ингушетии представят республику на Детском культурном форуме в Москве

Форум соберет на одной площадке 1,5 тысячи детей со всей России, а также из Беларуси, Узбекистана, Египта и других стран. Ингушетию представят победитель республиканского конкурса исполнительского мастерства среди учащихся ДШИ в номинации «Народные инструменты» Абдул-Гапур Аушев (детская школа искусств г. Карабулака), победительница Всероссийского конкурса рисунков «Театр — дети» Софья Павленко (детская художественная школа Сунженского района), лауреат первой степени международного конкурса «Победная весна» Ясмина Тутаева (Центральная школа искусств Республики Ингушетия), обладатель первого места на межрегиональной выставке «Край наш Кавказ» Микаил Кодзоев Хизирович (детская художественная школа г. Назрани), победитель всероссийских и региональных конкурсов, в том числе VI Международного конкурса «Созвездие дружбы» Диана Торшхоева (детская музыкальная школа г. Малгобека).

В рамках форума пройдет более 60 мероприятий. Одаренные дети встретятся с известными педагогами, а также культурными, государственными и общественными деятелями. В качестве спикеров выступят Сергей Безруков, Игорь Бутман, Елена Гагарина, Юлиана Слащева, Николай Цискаридзе, Нонна Гришаева, Константин Хабенский, Александр Олешко, Петр Дранга и другие.

Также на форуме выступит министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Юные участники представят ей проекты, направленные на поддержку культуры и детского творчества. Лучший проект получит федеральное финансирование.

В программу Детского культурного форума войдут встречи, мастер-классы, экскурсии, артшколы и лекции. Основными темами на мероприятиях станут музыка, хореография, театральное и изобразительное искусство, кино и анимация, музеи и выставки, традиционные и новые медиа. Участники и спикеры обсудят вопросы, связанные с концепцией дополнительного образования, инклюзией, культурной средой, школами креативных индустрий и «Пушкинской картой».

В рамках форума пройдет установочное совещание для руководителей и преподавателей детских школ искусств под председательством заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой. В повестку совещания войдут вопросы государственной поддержки детских школ искусств, реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года и национального проекта «Культура» в субъектах Российской Федерации.