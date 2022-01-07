Пятерых водителей задержали в Ингушетии за повторную «пьяную» езду

По данным пресс-службы МВД по региону, 5 января в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» на 576 км ФАД «Кавказ» задержан водитель автомашины ВАЗ-21063, отказавшийся от освидетельствования на предмет опьянения.

Установлено, что мужчина ранее привлекался к ответственности по ст. 264.1 УК России (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В городе Малгобеке 6 января задержан водитель ВАЗ-211540, который также ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК России. Он водворен в ИВС МО МВД России «Малгобекский».

4 января в городе Назрани правоохранители выявили нетрезвого водителя ВАЗ-2109, который ранее был лишен прав.

В городе Сунжа в эти дни задержаны два водителя ВАЗ-2107 и «Лады-Приоры». Оба лишены права управления транспортными средствами.

Автомашины доставлены в МО МВД России «Сунженский».

В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК России.