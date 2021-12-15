Пяти школьникам города Малгобека Ингушетии вручили первые паспорта

От имени главы администрации города Малгобека Муссы Галаева с Днем Конституции Российской Федерации и получением паспортов ребят поздравил его заместитель Ераки Гантемиров.

«Уверен, что право участвовать сегодня в этой торжественной церемонии вы заслужили не только по возрасту, но еще и хорошей учебой, успехами в общественной деятельности, спорте и других увлечениях», — отметил Гантемиров, обращаясь к молодежи.

В завершение торжественной части все приняли участие в VI Всероссийском тесте на знание Конституции РФ.