Пятый год подряд в Ингушетии досрочно завершили работы по дорожному нацпроекту
В Ингушетии досрочно завершили работы по дорожному нацпроекту. Об этом Главе республики Махмуд-Али Калиматову сообщил руководитель министерства автомобильных дорог региона Батыр Хаматханов.
«Мы снова бьем рекорды по развитию дорожной отрасли. Пятый год подряд республика досрочно завершает реализацию годового объема национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году хорошего результата мы смогли достичь за первые шесть месяцев. А это значит, что на полгода раньше люди получили более качественные дороги», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем ТГ, отметив, что результат деятельности дорожников радует.
По его словам, введено 10 объектов, уложено 28 километров асфальта, включая мост в сельском поселении Экажево Назрановского района протяженностью 90 метров. Были реконструированы улицы Магаса и Назрани. Введено еще 3 объекта: «ФАД «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт» (второй этап) протяженностью 3,80 км, «Алхасты — Галашки» протяженностью 10,5 км и «Назрань — Малгобек — Нижний Курп — Терек» протяженностью 1,2 км.
«Мы и дальше продолжим работу, чтобы наши дороги и мосты были самыми безопасными и качественными. И тут особо хочется подчеркнуть труд и заслуги работников дорожного хозяйства нашей республики, показывающие из года в год профессионализм и исключительную преданность своему делу. Огромное им за это спасибо. Без их трудолюбия и добросовестного отношения к своей работе мы не достигли бы подобных успехов», — подчеркнул Глава Ингушетии.