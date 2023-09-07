Пятый год подряд в Ингушетии досрочно завершили работы по дорожному нацпроекту

«Мы снова бьем рекорды по развитию дорожной отрасли. Пятый год подряд республика досрочно завершает реализацию годового объема национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году хорошего результата мы смогли достичь за первые шесть месяцев. А это значит, что на полгода раньше люди получили более качественные дороги», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем ТГ, отметив, что результат деятельности дорожников радует.

По его словам, введено 10 объектов, уложено 28 километров асфальта, включая мост в сельском поселении Экажево Назрановского района протяженностью 90 метров. Были реконструированы улицы Магаса и Назрани. Введено еще 3 объекта: «ФАД «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт» (второй этап) протяженностью 3,80 км, «Алхасты — Галашки» протяженностью 10,5 км и «Назрань — Малгобек — Нижний Курп — Терек» протяженностью 1,2 км.

«Мы и дальше продолжим работу, чтобы наши дороги и мосты были самыми безопасными и качественными. И тут особо хочется подчеркнуть труд и заслуги работников дорожного хозяйства нашей республики, показывающие из года в год профессионализм и исключительную преданность своему делу. Огромное им за это спасибо. Без их трудолюбия и добросовестного отношения к своей работе мы не достигли бы подобных успехов», — подчеркнул Глава Ингушетии.