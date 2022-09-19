Конкурс

Работа ингушского школьника признана лучшей на конкурсе «Краеведы России»

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Ахмед Барахоев, ученик третьей школы сельского поселения Нестеровское Сунженского района, стал победителем Всероссийского конкурса «Краеведы России», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобрнауки республики.

«Школьник написал исследовательскую работу, посвящённую литературе времен Великой Отечественной войны», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил Ахмед Барахоев, литература периода ВОВ отличается целенаправленностью. Это книги о Родине, самопожертвовании, любви к своей стране.

«В процессе исследования я перелопатил огромное количество произведений, консультировался с историками и филологами. Рад, что мою работу оценили по достоинству», — сказал он.

Учащийся третий год занимается в кружке краеведения своей школы, изучает историю родного края, слушает лекции, участвует в выездных семинарах и сессиях, занимается проектно-исследовательской деятельностью. Его работа будет опубликована в сборнике проектно-исследовательских и методических работ «Моя Отчизна».

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