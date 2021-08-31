Об этом заявил Главы республики Махмуд-Али Калиматов, выступая на третьем этапе XXXIII конференции Ингушского регионального отделения ВПП «Единая Россия», отметив значимость проводимого в ДК Назрани мероприятия.

«Многое уже сделано и многое предстоит сделать. Каждый представитель партии должен понимать ответственность перед людьми. Нужно вернуть веру людей», — отметил Калиматов, призвав единороссов к командной работе.

«Сегодня «Единая Россия» формирует программу, по которой будет работать следующие 5 лет. У нас много планов. И сегодняшнее обсуждение должно вылиться в реальные дела», — цитирует руководителя субъекта пресс-служба ИРО партии.