Работа партии «Единой России» направлена на социальное развитие — Глава Ингушетии
Предвыборная программа «Единой России» сформирована в результате обращений жителей, встреч с ними, проведения круглых столов. Работа партии направлена на социальное развитие.
Об этом заявил Главы республики Махмуд-Али Калиматов, выступая на третьем этапе XXXIII конференции Ингушского регионального отделения ВПП «Единая Россия», отметив значимость проводимого в ДК Назрани мероприятия.
«Многое уже сделано и многое предстоит сделать. Каждый представитель партии должен понимать ответственность перед людьми. Нужно вернуть веру людей», — отметил Калиматов, призвав единороссов к командной работе.
«Сегодня «Единая Россия» формирует программу, по которой будет работать следующие 5 лет. У нас много планов. И сегодняшнее обсуждение должно вылиться в реальные дела», — цитирует руководителя субъекта пресс-служба ИРО партии.