Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что в состав призывной комиссии, созданной сразу после объявления частичной мобилизации и возглавляемой им, вошли представители силовых структур, военного комиссариата, члены правительства и других ответственных структур.

«В каждом отделении военного комиссариата региона развернуты пункты управления. Определены не только сроки мобилизации, но и необходимые военные специальности. Это водители боевых транспортных средств, инженеры, артиллеристы, гранатометчики и стрелки. Также ведется работа по оформлению повесток. В деятельности по мобилизации граждан будет полностью задействован весь муниципальный ресурс», — написал Калиматов.

«Для решения поставленных задач военкоматы республики работают в круглосуточном режиме», — добавил руководитель субъекта.

Напомним, Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России с 21 сентября.

Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и в первую очередь те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.