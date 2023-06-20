Работающим жителям Ингушетии не хватает отпуска

По итогам опроса самым популярным месяцем для отпуска у работающих жителей Ингушетии и СКФО стал август — отдыхать в это время года предпочитают половина сотрудников региона (47%). На втором месте оказался сентябрь — взять отпуск в это время хотели бы 41% опрошенных. Самые непопулярные месяцы — февраль и ноябрь. Лишь 3% и 5% опрошенных сотрудников выбрали бы их для отдыха.

«В 2023 году с точки зрения денег наиболее удачно брать отпуск именно в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней). Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок. Он считается по календарным, а не рабочим дням, поэтому обычно меньше, чем стоимость рабочего дня», — прокомментировала Татьяна Нечаева, юрист hh. ru, эксперт по трудовому праву.

По данным опроса, размером своих отпускных выплат доволен лишь каждый четвертый сотрудник в Ингушетии и СКФО. Чаще всего это высший и средний менеджмент.

«Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Кстати, в отпускных учитываются все премии за работу (но не учитываются так называемые поощрительные выплаты). Чем больше размер премий в течение года — тем больше и отпускные», — подчеркнула Татьяна Нечаева.

По информации hh. ru, 48% опрошенных сотрудников Ингушетии признают, что положенных дней основного отпуска им недостаточно, чтобы отдохнуть. Еще 50% вполне довольны текущим количеством, и лишь 2% опрошенных считают, что отпуск мог бы быть и покороче.

«Среди жителей Ингушетии и СКФО, которые уже брали в этом году отпуск (полностью или частично), каждый четвертый (26%) посвятил его бытовым делам (ремонту и другим хлопотам), 22% — путешествию по соседним регионам и по России (курорты и туристические маршруты). Еще 18% были дома «на диване», у компьютера или с книгой. Среди других вариантов ответов — заграничная поездка, дача или огород, пикники и выезды на природу, а также подработка», — комментирует Анастасия Кабинова, аналитик hh. ru Юг.