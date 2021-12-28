Работникам бюджетной сферы Ингушетии поднимут зарплаты

Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 2,9 миллиарда рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей — научных. Более 2,6 миллиарда рублей получат медицинские учреждения и свыше 1,3 млрд рублей — учреждения культуры.

Вопрос обсуждался на заседании правительства 8 декабря этого года. Мишустин попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Минфином строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены.

«Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом Президента», — цитирует премьер-министра пресс-служба правительства России.

Напомним, согласно майскому указу Президента России 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200% средней зарплаты по региону.

Отметим, в Ингушетии минимальная заработная плата составляет 13 890 рублей в месяц.