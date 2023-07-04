Зарплата

Работникам лесопожарного центра выплатили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры Ингушетии

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Работникам Сунженского лесопожарного центра выплатили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры Ингушетии, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

При проверке исполнения трудового законодательства учреждения было установлено, что 39 работникам предприятия своевременно не выплачена зарплата за период с марта по май текущего года. Сумма задолженности превысила 2,3 млн рублей.

Прокуратура Сунженского района внесла представление руководителю центра, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП России. После принятых мер задолженность перед работниками предприятия полностью погашена.

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