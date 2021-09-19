Работники Дома культуры сельского поселения Алкун посетили избирательный участок с концертной программой

Члены избирательной комиссии поблагодарили организаторов мероприятия и деятелей культуры за доставленные приятные эмоции.

«Атмосфера на избирательных участках внушает ощущение праздника. Каждый житель, пришедший выполнить свой гражданский долг, почувствует значимость и важность выборов для республики», — отметили они.