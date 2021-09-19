Выборы

Работники Дома культуры сельского поселения Алкун посетили избирательный участок с концертной программой

0

Работники Дома культуры сельского поселения Алкун посетили избирательный участок № 812 с концертной программой. Артисты выступили с танцами и народными песнями для избирателей.

Члены избирательной комиссии поблагодарили организаторов мероприятия и деятелей культуры за доставленные приятные эмоции.

«Атмосфера на избирательных участках внушает ощущение праздника. Каждый житель, пришедший выполнить свой гражданский долг, почувствует значимость и важность выборов для республики», — отметили они.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Центр наблюдения за выборами в Ингушетии посетил Глава республики Махмуд-Али Калиматов
На избирательном участке в сельском поселении Средние Ачалуки голосование проходит без нареканий
Выездная избирательная комиссия отправилась к пожилой жительнице ингушского села Алкун
Власти Магаса поздравили юную жительницу города, которая пришла проголосовать
Явка на парламентских выборах в Ингушетии на 15 часов составила более 70%
Глава Ингушетии провел обряд «Мотт бастар» на избирательном участке и станцевал лезгинку
Председатель Совета тейпов Ингушетии надеется, что избранные депутаты оправдают доверие избирателей
Директор НИИ им. Ч. Ахриева в столице Ингушетии призвала граждан проявить политическую зрелость
Избиратель из Карабулака считает, что в Ингушетии выборы организованы грамотно с точки зрения удобства для людей
Невеста Манкиевых посетила избирательный участок в сельском поселении Долаково
Заместитель главы Назрановского района Ингушетии вручил подарок новоиспеченной семье

Главное

Яндекс.Метрика

 