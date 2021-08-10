Работники домов культуры Ингушетии провели профилактические беседы со школьниками

Так, в Доме культуры сельского поселения Плиево Назрановского района состоялась беседа со школьниками на тему «Профилактика экстремизма и терроризма». Руководитель кружка декоративно-прикладного искусства рассказала детям, что такое терроризм и какую угрозу он несет обществу.

В сельском поселении Вежарий-Юрт Малгобекского района прошла профилактическая беседа на тему «Поговорим о вредных привычках». В ходе мероприятия ребята сделали вывод, что вести здоровый образ жизни гораздо интереснее.