Работники домов культуры Ингушетии провели профилактические беседы со школьниками

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Работники домов культуры Ингушетии в дни школьных каникул продолжают воспитательный процесс подрастающего поколения, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Так, в Доме культуры сельского поселения Плиево Назрановского района состоялась беседа со школьниками на тему «Профилактика экстремизма и терроризма». Руководитель кружка декоративно-прикладного искусства рассказала детям, что такое терроризм и какую угрозу он несет обществу.

В сельском поселении Вежарий-Юрт Малгобекского района прошла профилактическая беседа на тему «Поговорим о вредных привычках». В ходе мероприятия ребята сделали вывод, что вести здоровый образ жизни гораздо интереснее.

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