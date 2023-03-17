Работники культуры Ингушетии проводят среди школьников антинаркотическую работу
В Доме культуры сельского поселения Яндаре состоялась профилактическая беседа со школьниками на антинаркотическую тему «Защити себя сам», рассказал газете «Ингушетия» представитель Республиканского дома народного творчества.
По словам собеседника, худрук ДК Мадина Евлоева рассказала детям о том, к чему приводит употребление наркотических средств.
Школьники узнали о том, что масштабы распространения наркотиков в России таковы, что встает вопрос о физическом и моральном здоровье значительной части молодежи, о социальной стабильности в будущем, отметил собеседник и добавил, что задача всего общества — оградить молодежь от наркозависимости.