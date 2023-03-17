Профилактика наркомании

Работники культуры Ингушетии проводят среди школьников антинаркотическую работу

0

В Доме культуры сельского поселения Яндаре состоялась профилактическая беседа со школьниками на антинаркотическую тему «Защити себя сам», рассказал газете «Ингушетия» представитель Республиканского дома народного творчества.

По словам собеседника, худрук ДК Мадина Евлоева рассказала детям о том, к чему приводит употребление наркотических средств.

Школьники узнали о том, что масштабы распространения наркотиков в России таковы, что встает вопрос о физическом и моральном здоровье значительной части молодежи, о социальной стабильности в будущем, отметил собеседник и добавил, что задача всего общества — оградить молодежь от наркозависимости.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Ингушетии приурочили общереспубликанский субботник к началу месяца Рамадан
В Ингушском госуниверситете прошел мастер-класс по составлению договоров при сделках с недвижимостью
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием замминистра здравоохранения региона
В Ингушском театре юного зрителя пройдет день открытых дверей для детей с ОВЗ
В Назрани состоится концерт к 253-летию вхождения Ингушетии в состав России
Школьники Сунженского района Ингушетии приняли участие в юнармейской акции «Мой Крым»
​В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по изготовлению цветов из гофрированной бумаги
В СКР подтвердили возбуждение дела на экс-замглавы Минздрава Ингушетии за хищение 17 млн руб. при закупке оборудования
Житель Ингушетии проведет 4 года в колонии за хранение оружия и изготовление бомбы
Юнармейцы Ингушетии принимают участие в акции «Поэзия сильных!» к Дню воссоединения Крыма с Россией
В Ингушетии футболисты «Ангушта» приступили к тренировкам

Главное

Яндекс.Метрика

 