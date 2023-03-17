Работники культуры Ингушетии проводят среди школьников антинаркотическую работу

По словам собеседника, худрук ДК Мадина Евлоева рассказала детям о том, к чему приводит употребление наркотических средств.

Школьники узнали о том, что масштабы распространения наркотиков в России таковы, что встает вопрос о физическом и моральном здоровье значительной части молодежи, о социальной стабильности в будущем, отметил собеседник и добавил, что задача всего общества — оградить молодежь от наркозависимости.