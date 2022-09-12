Работников культуры Ингушетии приглашают повысить квалификацию дистанционно

Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, в ходе обучения участники узнают все последние изменения, внесенные в законодательную базу в сфере культуры, получат комплексные знания об эффективной организации платных услуг в учреждениях культуры, в том числе в условиях внештатной ситуации.

Будут рассмотрены правовые, финансовые, управленческие и маркетинговые аспекты оказания платных услуг. Эксперты дадут практические рекомендации по привлечению дополнительных источников дохода и обсудят новые требования к работам касс.

В качестве экспертов в дистанционном обучении примут участие представители экспертного совета Комитета общественных связей Правительства Москвы, кафедры менеджмента и административного управления факультета управления Российского государственного социального университета (РГСУ), консультанты по вопросам управления и организационного развития, руководитель Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Культурный центр «Москвич».

Мероприятие будет проходить в дистанционном формате на платформе GetCourse.