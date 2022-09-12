Работников культуры Ингушетии приглашают повысить квалификацию дистанционно

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Руководители и специалисты органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, руководители и специалисты государственных и муниципальных учреждений культуры Ингушетии с 20 по 23 сентября имеют возможность пройти обучение в формате дистанционного повышения квалификации по теме «Платные услуги и дополнительные источники дохода в учреждениях культуры в 2022 году».

Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, в ходе обучения участники узнают все последние изменения, внесенные в законодательную базу в сфере культуры, получат комплексные знания об эффективной организации платных услуг в учреждениях культуры, в том числе в условиях внештатной ситуации.

Будут рассмотрены правовые, финансовые, управленческие и маркетинговые аспекты оказания платных услуг. Эксперты дадут практические рекомендации по привлечению дополнительных источников дохода и обсудят новые требования к работам касс.

В качестве экспертов в дистанционном обучении примут участие представители экспертного совета Комитета общественных связей Правительства Москвы, кафедры менеджмента и административного управления факультета управления Российского государственного социального университета (РГСУ), консультанты по вопросам управления и организационного развития, руководитель Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Культурный центр «Москвич».

Мероприятие будет проходить в дистанционном формате на платформе GetCourse.

Вся дополнительная информация по ссылке.

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