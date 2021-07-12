Работнику со средней зарплатой в Ингушетии необходимо 23,8 года, чтобы накопить 1 млн рублей

Эксперты ранжировали регионы по количеству лет, необходимых для накопления указанной суммы работником со среднестатистической зарплатой.

Как поясняется, расчеты исследования произведены по данным Росстата. В модели накопления предполагалось сбережение ежемесячно десяти процентов от размера медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата оценивалась в среднем за 12 месяцев с первого апреля 2020 года по первое апреля 2021 года. Для целей исследования процентная ставка по депозиту принята на уровне 4%.

Лидерами рейтинга стали Чукотский АО (в среднем работающий житель накопит там миллион за 7,8 года), Ямало-Ненецкий АО (8,6), Ненецкий АО (9,8), Магаданская область (9,8) и Москва (11).

Дольше всего придется откладывать жителям Ивановской области (23,6 года), Ингушетии (23,8), Карачаево-Черкесии (24,1), Северной Осетии (24,3) и Кабардино-Балкарии (24,7). Эти субъекты заняли с 81-го по 85-е место.

Также отмечается, что доля работников, которые не смогут накопить миллион и за 30 лет в Ингушетии составляет 23,1%.