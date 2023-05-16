Муниципалитет

Работу руководства муниципалитетов необходимо переформатировать — Глава Ингушетии

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Работу руководства муниципалитетов необходимо переформатировать, считает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. По его мнению, деятельность местных органов власти недостаточно эффективна из-за слабого взаимодействия с населением.

На встрече с главами администраций городов и районов, Калиматов отметил, что они ближе всего к людям и их задача лучше всех знать о проблемах, которые есть на местах.

«Понятно, что глобально решать имеющиеся проблемы вы не можете. У вас на это нет ни достаточных ресурсов, ни соответствующих полномочий. Но этого никто и не требует. Есть вопросы повседневные, насущные, которые решаются на уровне администрации села, района, города. Хочется видеть другой формат работы: налаживание постоянного и всестороннего взаимодействия муниципальных органов и населения. А это — частые встречи с людьми, выезды на улицы, социальные объекты, чтобы знать о состоянии дорог, освещения, быть в курсе нужд малообеспеченных семей и членов семей участников СВО», — цитирует Главу его пресс-служба.

Руководитель субъекта уверен, что необходимо возобновить практику проведения сельских сходов, которая фактически сошла на нет, поскольку такое общение дает властям обратную связь.

«Это возможность услышать мнение и пожелание жителей своего села, города или района, обсудить с ними приоритетные вопросы. Муниципальные органы власти — это, в первую очередь, народная власть. Кроме того, на таких сходах надо обсуждать с людьми и общественные вопросы, восполнять у них дефицит информации», — сказал Калиматов.

Он напомнил, что эффективность работы властей люди оценивают по самым простым и остро необходимым критериям — есть ли у них свет, вода, газ, пешеходные тротуары и качественные дороги, общественный транспорт, чистота на улицах.

«Эти вопросы разумнее решать с учетом мнения населения. На запросы людей надо отвечать своевременно. Сходы должны проводиться с участием чиновников, ответственных за контроль и качество коммунальных услуг, за дороги, освещение и многое другое. Пусть отчитываются перед людьми, по каким причинам не решаются проблемы села или в какие сроки они их решат», — отметил Глава.

По его мнению, только такая полноценная работа может сейчас повысить статус муниципалитетов.

«Летом у нас обострится проблема с водоснабжением. Это сложная и долгосрочная тема, решить ее одним днем не получится. Но создайте хотя бы временные удобства для людей. В прошлом году мы закупили 14 единиц водовозок, которые по графику подвозили воду в самые «сухие» районы. Дополнительно к ним надо на каждой улице, где чаще всего отсутствует вода в кранах, установить емкости для воды, в зависимости от суточной потребности. У каждого из вас хоть немного должна болеть душа за людей и тогда всегда найдется решение», — заявил Калиматов.

Руководитель региона добавил, что лично будет выезжать раз в месяц в муниципалитеты с чиновниками, которые на сходах будут отчитываться о своем участии в решении той или иной потребности жителей.

Особое внимание Глава обратил на решение юридических вопросов, связанных с оформлением новых домовладений. В связи с созданием Единого регионального оператора, а также в контексте повышения платежной дисциплины в системе ЖКХ, этот вопрос наиболее острый в региональной повестке.

«До конца года на вашей территории не должно быть ни одного дома без правоустанавливающих документов. Мы уже имеем прецедент, когда по этой причине целый район в Назрани отключили от газа. Проведите среди жителей разъяснительную работу, у них должно сложиться понимание, что эти вопросы необходимо решить для их же блага. Если поставленная задача не будет решена, будут сделаны соответствующие выводы», — подытожил Калиматов.

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