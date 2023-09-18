Фестиваль

Работы ингушских мастеров представили на фестивале культуры и спорта народов Юга России

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Выставка декоративно-прикладного искусства из фондов Государственного музея изобразительных искусств была представлена на Фестивале культуры и спорта народов Юга России, которая прошла в Ставрополе 16-17 сентября, сообщила пресс-служба учреждения.

Выставку представляли сотрудники музея Мадина Хамхоева, Багаудин Коригов, Исропил Хамхоев и Роза Хамхоева. Среди экспонатов были работы талантливых мастеров декоративно-прикладного искусства Магомеда и Башира Кариевых, Айны Инаркиевой, Мадины Албогачиевой, Хеды Гапархоевой — всего более 30 предметов, отражающих уникальные особенности ингушской культуры и традиций.

По словам организаторов, гости фестиваля окунулись в мир ингушской культуры, узнали о ее богатстве и разнообразии.

Напомним, Фестиваль культуры и спорта народов Юга России проводится ежегодно, начиная с 2010 года. За годы своего существования фестиваль стал авторитетной площадкой для широкого обсуждения и показа выдающихся достижений в области культуры и спорта. В этом году на мероприятие приехали 19 делегаций, в том числе впервые — спортивные команды Херсонской и Запорожской областей. Соревнования проходили по 12 национальным и олимпийским видам спорта. В культурной программе приняли участие лучшие профессиональные и самодеятельные коллективы, государственные ансамбли песни и танца, художники, фотохудожники, музейные работники, модельеры, кулинары и повара, мастера народных промыслов.

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