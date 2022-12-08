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Работы по строительству больницы в селе Кантышево Ингушетии завершены на 70%

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Работы по строительству больницы в селе Кантышево Назрановского района Ингушетии на 60 койко-мест и 100 посещений в смену завершены на 70%. Об этом сообщил подрядчик представителям «Единой России», проверявшим ход возведения объекта.

В четырехэтажном здании расположатся кабинеты с современным медицинским оборудованием и палаты для пациентов со всеми удобствами.

На месте строительства медучреждения побывали депутат Народного собрания республики Ахмед Дидигов, руководитель РИК «Единой России» Ибрагим Картоев, секретарь отделения партии в Назрановском районе Магомед-Башир Муталиев.

По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории муниципалитета.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».

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