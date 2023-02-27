Культура

Работы представительниц Ингушетии получили высокую оценку на конкурсе национальных головных уборов

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Представительницы Ингушетии стали участницами всероссийского смотра-конкурса «Национальные головные уборы народов России», рассказали нашему изданию в Республиканском доме народного творчества.

Методист РДНТ Тамила Хутиева и учитель истории второй школы города Магаса Марем Ганижева представили на суд жюри работы, посвященные старинному женскому головному убору — курхарсу.

Их работы были высоко оценены, в итоге Тамила Хутиева стала лауреатом, а Марем Ганижева — дипломантом конкурса.

Напомним, организатором мероприятия выступил Центр культуры народов России Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова.

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