Работы представительниц Ингушетии получили высокую оценку на конкурсе национальных головных уборов
Представительницы Ингушетии стали участницами всероссийского смотра-конкурса «Национальные головные уборы народов России», рассказали нашему изданию в Республиканском доме народного творчества.
Методист РДНТ Тамила Хутиева и учитель истории второй школы города Магаса Марем Ганижева представили на суд жюри работы, посвященные старинному женскому головному убору — курхарсу.
Их работы были высоко оценены, в итоге Тамила Хутиева стала лауреатом, а Марем Ганижева — дипломантом конкурса.
Напомним, организатором мероприятия выступил Центр культуры народов России Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова.