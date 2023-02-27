Работы представительниц Ингушетии получили высокую оценку на конкурсе национальных головных уборов

Методист РДНТ Тамила Хутиева и учитель истории второй школы города Магаса Марем Ганижева представили на суд жюри работы, посвященные старинному женскому головному убору — курхарсу.

Их работы были высоко оценены, в итоге Тамила Хутиева стала лауреатом, а Марем Ганижева — дипломантом конкурса.

Напомним, организатором мероприятия выступил Центр культуры народов России Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова.