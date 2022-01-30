Бокс

Рахим Плиев и Адам Албогачиев стали медалистами первенства СКФО по боксу

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Представители спортивного клуба «Чингиз» успешно выступили на первенстве СКФО по боксу среди юниоров 17-18 лет, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе клуба.

«На прошедшем в станице Суворовской Ставропольского края первенстве СКФО по боксу спортсмены СК «Чингиз» завоевали золотую и бронзовую медали», — сказал собеседник нашего издания.

По его информации, Рахим Плиев стал чемпионом турнира в весе до 71 кг, Адам Албогачиев — завоевал бронзовую медаль в весе до 67 кг.

Отметим, что Рахим Плиев тренируется в спецзале Назрани под руководством Ибрагима Плиева. Наставником Адама Албогачиева является Руслан Лолохоев. Тренируется боксер на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Али-Юрте.

 

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