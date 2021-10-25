Бокс

Рахим Плиев и Идрис Беков стали медалистами всероссийского юношеского турнира по боксу в Терсколе

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Боксер-любитель Рахим Плиев, представляющий спортивный клуб «Чингиз», одержал уверенную победу во всероссийских соревнованиях памяти народного поэта Кабардино-Балкарии Салиха Гуртуева, которые проходили в поселке Терскол.

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе клуба. По информации собеседника издания, спортсмен, выступавший в категории до 75 кг, успешно добрался до финала и в главном поединке встретился с другим ингушским боксером — Идрисом Бековым, также являющимся представителем клуба «Чингиз».

Спор между соперниками-одноклубниками разрешили судьи, единогласно отдав победу Рахиму Плиеву. Идрису Бекову досталось «серебро».

Отметим, что Рахим Плиев тренируется под руководством Ибрагима Плиева. Наставником Идриса Бекова является опытный тренер Хамзат Беков.

Открытый Всероссийский юношеский турнир по боксу памяти Салиха Гуртуева стартовал на базе пансионата «Чегет» накануне. За награды соревнований сражались более 300 спортсменов 2005-2006, 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения из 17 регионов России, а также гости из Азербайджана, Южной Осетии и Абхазии. Помимо традиционных наград, призеры состязаний получили ценные подарки и денежные призы, а победители турнира во всех весовых категориях — чемпионские пояса.

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