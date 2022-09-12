Рамазан Арапханов стал призером всероссийского турнира по греко-римской борьбе

Спортсмен клуба «Ади Ахмад» Рамазан Арапханов стал призёром Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, посвящённого памяти мастера спорта Дмитрия Тимофеева.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, Арапханов выступал в весовой категории до 77 кг. Соревнования проходили с 8 по 11 сентября текущего года в городе Владимир.

Комментируя результат Рамазана, президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев отметил, что спортсмен допустил во время борьбы со своим оппонентом ошибку и не смог бороться за «золото», но в схватке за «бронзу» не уступил и стал, таким образом, призёром соревнований.