Сотрудничество

РАН окажет содействие реализации крупных научных проектов в Ингушетии

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Российская академия наук окажет содействие в развитии научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Ингушетии. Соответствующее пятилетнее соглашение подписали на полях ПМЭФ-2021 руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов и президент РАН Александр Сергеев, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Документ предусматривает взаимодействие в сфере координации научного сопровождения мероприятий по исполнению нацпроектов, совместную разработку предложений по эффективной реализации государственной политики, касающейся развития научной деятельности в регионе. Соглашение регламентирует вопросы определения наиболее перспективных направлений исследований по проблемам социально-экономического развития субъекта России», — сказал собеседник.

По его словам, при поддержке РАН регион нацелен добиться максимальной интеграции науки и образования, выработать совместные меры по популяризации науки, научных знаний, достижений науки и техники, развитию научно-технического творчества молодежи и привлечению молодежи к научной деятельности.

«Мы намерены вывести на новый уровень образование в республике. Преобразования коснутся и академической сферы, научной деятельности и начального среднего, и общего, и среднего профессионального образования. Наша обязанность — предоставить возможности и условия для нашей молодежи получать новые качественные знания. Ингушетия должна идти в ногу с научно-техническим прогрессом, мы будем перестраиваться, осваивать новые профессии, делать упор на естественные науки и технические специальности, которых так не хватает, — все эти цели недостижимы без поддержки главного в стране центра исследований, где сосредоточены фундаментальные знания», — передает пресс-служба слова Калиматова.

Как в свою очередь отметил президент РАН, один из ключевых пунктов соглашения — проведение экспертизы научных и инновационных программ и проектов, а также содействие в их реализации в Ингушетии.

«Для РАН это возможность вовлечь регион в орбиту научно-технического трека, способствовать реализации потенциала как в части развития образовательных программ, так и инновационной экономики в целом», — сказал Сергеев.

Напомним, что сегодня в Ингушетии работает два научно-исследовательских института, археологический центр, 24 промышленных предприятия, проектный институт и другие организации, занимающиеся исследованиями, разработками и производством. В главном вузе республики — Ингушском государственном университете — обучается около 10,5 тыс. студентов, профессорский состав включает 31 доктора и 202 кандидата наук.

Материально-техническая база университета и открытого при нем колледжа включает 17 лабораторий, что позволяет в ближайшее время усилить естественнонаучное направление обучения. В частности, планируется расширить перечень технических, сельскохозяйственных и цифровых специальностей: в новом учебном году открывается набор на направления «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и «Радиоэлектронные системы и комплексы».

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