Ранее судимый фальшивый правоохранитель из Ингушетии задержан в КБР с наркотиками

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Сотрудники ГУ МВД России по СКФО провели спецоперацию по изобличению в противоправной деятельности ранее судимого 36-летнего жителя Ингушетии, причастного к незаконному обороту наркотических средств, сообщает пресс-служба главка МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«По имеющейся у оперативников информации, гражданин приобрёл синтетические наркотики на территории Ставропольского края и намеревался провезти их в Ингушетию. На федеральном КПП «Малка» в Кабардино-Балкарии для беспрепятственного проезда злоумышленник представился сотрудником одного из силовых ведомств и предъявил поддельное служебное удостоверение», — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, полицейские знали, что мужчина не имеет никакого отношения к правоохранительным органам, и задержали его для проведения дальнейших процессуальных действий.

В этот момент злоумышленник попытался съесть находящийся у него небольшой свёрток, однако правоохранители помешали ему и изъяли подозрительный предмет.

Как оказалось, в свёртке содержалось наркотическое средство синтетического происхождения мефедрон весом около одного грамма.

В ходе досмотра машины в багажнике автомобиля обнаружили полимерный пакет с аналогичным наркотиком весом более 20 граммов.

Следственным отделом ОМВД по Зольскому району возбуждены уголовные дела по ч. 2. ст. 228 УК РФ и ч. 3 ст. 327 УК РФ. Фигурант заключён под стражу.

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