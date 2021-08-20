Ранее судимый фальшивый правоохранитель из Ингушетии задержан в КБР с наркотиками

«По имеющейся у оперативников информации, гражданин приобрёл синтетические наркотики на территории Ставропольского края и намеревался провезти их в Ингушетию. На федеральном КПП «Малка» в Кабардино-Балкарии для беспрепятственного проезда злоумышленник представился сотрудником одного из силовых ведомств и предъявил поддельное служебное удостоверение», — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, полицейские знали, что мужчина не имеет никакого отношения к правоохранительным органам, и задержали его для проведения дальнейших процессуальных действий.

В этот момент злоумышленник попытался съесть находящийся у него небольшой свёрток, однако правоохранители помешали ему и изъяли подозрительный предмет.

Как оказалось, в свёртке содержалось наркотическое средство синтетического происхождения мефедрон весом около одного грамма.

В ходе досмотра машины в багажнике автомобиля обнаружили полимерный пакет с аналогичным наркотиком весом более 20 граммов.

Следственным отделом ОМВД по Зольскому району возбуждены уголовные дела по ч. 2. ст. 228 УК РФ и ч. 3 ст. 327 УК РФ. Фигурант заключён под стражу.