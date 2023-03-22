Ранее судимый житель Ингушетии получил год тюрьмы за героин
За незаконное хранение наркотического средства 25-летний неоднократно судимый житель Назрани, с учетом того, что на его иждивении находиться малолетний ребенок, по приговору Магасского района суда получил 1 год тюрьмы, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что мужчина в ноябре прошлого года, бесконтактным способом незаконно приобрел и хранил для личного употребления героин — 2 гр. Он был задержан сотрудниками полиции с поличным.
С учетом рецидива преступления наказание мужчине предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Осужденный взят под стражу в зале суда.