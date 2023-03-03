Ранее судимый житель Ингушетии получил срок за наркотики
Поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 56-летнего жителя республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.
Судом установлено, что обвиняемый в ноябре прошлого года, бесконтактным способом из «закладки» приобрел для личного употребления за 4 тыс. рублей героин массой более 0,82 гр. Мужчина задержан правоохранителями, а наркотики изъяты.
Он признан виновным в инкриминируемом деянии и с учетом не отбытого наказания, приговором Карабулакского районного суда ему назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Осужденный взят под стражу в зале суда.