Наркотики

Ранее судимый житель Ингушетии получил срок за наркотики

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Поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 56-летнего жителя республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемый в ноябре прошлого года, бесконтактным способом из «закладки» приобрел для личного употребления за 4 тыс. рублей героин массой более 0,82 гр. Мужчина задержан правоохранителями, а наркотики изъяты.

Он признан виновным в инкриминируемом деянии и с учетом не отбытого наказания, приговором Карабулакского районного суда ему назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

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