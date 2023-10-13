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Раненному в бою сотруднику ОМОН Ингушетии вручили государственную награду

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Раненному в бою сотруднику ОМОН «Беркут-ЮГ» управления войск национальной гвардии по республике вручили государственную награду, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

В июле прошлого года сотрудник Ахмед Мухлоев, выполняя задачи вне пунктов постоянной дислокации, вместе с боевыми товарищами вступил в боестолкновение с противником, в результате чего получил тяжелое ранение. Указом Президента России за проявленное мужество и отвагу наш земляк был удостоен медали «За отвагу».

Начальник управления Росгвардии по региону генерал-майор полиции Микаил Буружев посетил семью героя, пообщался с его родителями и вручил награду. К поздравлениям присоединилось руководство отряда, в котором он служил, а также боевые товарищи.

«Ахмед самоотверженно выполнил поставленную перед ним командованием задачу, спасибо вам за воспитание настоящего воина и патриота», — сказал Микаил Буружев, обращаясь к его отцу.

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