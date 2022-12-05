Распродажи и предпраздничные скидки увеличат объем посылок, поступающих в Ингушетию — Почта России

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В период предновогодних масштабных интернет-распродаж Почта России напомнила о том, как быстро и удобно получить заказы.

Отмечается, что распродажи, а также предпраздничные скидки увеличат объем посылок, поступающих в Ингушетию. Традиционно в ноябре и декабре он вырастает на 10% и 20% соответственно по сравнению с предыдущими месяцами.

Почтовое ведомство перечислило удобные сервисы получения посылок.

Отслеживаемая доставка

Трек-номер позволит клиенту отследить весь путь прохождения посылки и быстро узнать, когда она поступит в почтовое отделение. Отслеживать отправление можно на сайте Почты России и с помощью мобильного приложения.

Электронные извещения

Жители Ингушетии активно используют электронные извещения о поступлении почтовых отправлений. Более 15 тыс. клиентов подключили сервис электронных почтовых извещений. Благодаря ему люди раньше узнают о поступлении отправлений и быстрее забирают их из отделений. Кроме того, электронные извещения экономят бумагу.

Простая электронная подпись

Сегодня большое количество посылок и заказных писем жители республики получают в упрощенном порядке. Более 300 тыс. оформили простую электронную подпись и теперь забирают посылки в почтовых отделениях без паспорта и заполнения извещений. Регистрация занимает считанные минуты. После оформления простой электронной подписи клиенту достаточно назвать код подтверждения из SMS, чтобы получить посылку.

Доставка посылок на дом

Жители региона могут воспользоваться услугой доставки почтовых отправлений на дом. Почтальон принесёт посылку по адресу, указанному на ней. Узнать подробности и оформить доставку можно по телефону 8-800-1-000-000, в мобильном приложении или на сайте Почты России.

Напомним, в отделении Почты 386001, расположенном по адресу: г. Магас, ул. имени Кайсына Кулиева 20 А, появился почтовый ящик для писем Деду Морозу. Опустить в него свои послания можно до 31 декабря.

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