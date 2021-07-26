Расширена и благоустроена улица Гиреева в сельском поселении Кантышево Ингушетии
После обращения жителей сельского поселения Кантышево к Главе Ингушетии по вопросу расширения и благоустройства улицы Гиреева все дорожные работы были выполнены.
В частности рабочие произвели отсыпку песчано-гравийной смеси и расширили улицу, также были выполнены работы по устройству освещения. Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, в настоящее время все работы по ремонту и благоустройству ул. Гиреева выполнены.
Жители улицы выразили огромную благодарность руководителю региона Махмуд-Али Калиматову за оказанное содействие в решении данного вопроса.