Расширена и благоустроена улица Гиреева в сельском поселении Кантышево Ингушетии

В частности рабочие произвели отсыпку песчано-гравийной смеси и расширили улицу, также были выполнены работы по устройству освещения. Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, в настоящее время все работы по ремонту и благоустройству ул. Гиреева выполнены.

Жители улицы выразили огромную благодарность руководителю региона Махмуд-Али Калиматову за оказанное содействие в решении данного вопроса.