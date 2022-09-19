Расширены меры поддержки сельхозпроизводителей

Для самозанятых, которые ведут личное подсобное хозяйство, теперь станут доступны льготные кредиты по ставке 1–5% годовых. Это касается как краткосрочных займов, так и инвестиционных кредитов на срок до 12 лет.

Такая поддержка позволит самозанятым нарастить объемы своей продукции и станет стимулом для развития личных подсобных хозяйств, сообщается на сайте кабинета министров.

Еще одна мера поддержки сельхозпроизводителей — возможность пролонгации ранее привлеченного льготного инвестиционного кредита на строительство новых тепличных комплексов с 12 до 15 лет.

«Рассчитываем, что этот шаг снизит риски для инвесторов, занятых в таких проектах, и позволит по всей стране увеличить объемы поставок свежих овощей и фруктов на внутренний рынок круглый год», — подчеркнул Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

Кроме того, начиная с 2023 года правительство будет компенсировать 20% затрат на строительство или модернизацию цехов по производству кормов для ценных видов лосося и осетров.

Также с 2023 года с 20 до 50% увеличится размер возмещения части затрат на создание или обновление селекционно-семеноводческих комплексов. Эта мера поможет почти в два раза сократить срок окупаемости таких проектов и привлечь больше инвесторов, повышая долю семян российского производства на внутреннем рынке.