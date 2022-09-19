АПК

Расширены меры поддержки сельхозпроизводителей

0

Правительство расширяет комплекс мер поддержки аграриев. Они коснутся самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство, а также производителей семян, молочной продукции и кормов для ценных видов лосося и осетров. Соответствующее постановления премьер-министр Михаил Мишустин.

Для самозанятых, которые ведут личное подсобное хозяйство, теперь станут доступны льготные кредиты по ставке 1–5% годовых. Это касается как краткосрочных займов, так и инвестиционных кредитов на срок до 12 лет.

Такая поддержка позволит самозанятым нарастить объемы своей продукции и станет стимулом для развития личных подсобных хозяйств, сообщается на сайте кабинета министров.

Еще одна мера поддержки сельхозпроизводителей — возможность пролонгации ранее привлеченного льготного инвестиционного кредита на строительство новых тепличных комплексов с 12 до 15 лет.

«Рассчитываем, что этот шаг снизит риски для инвесторов, занятых в таких проектах, и позволит по всей стране увеличить объемы поставок свежих овощей и фруктов на внутренний рынок круглый год», — подчеркнул Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

Кроме того, начиная с 2023 года правительство будет компенсировать 20% затрат на строительство или модернизацию цехов по производству кормов для ценных видов лосося и осетров.

Также с 2023 года с 20 до 50% увеличится размер возмещения части затрат на создание или обновление селекционно-семеноводческих комплексов. Эта мера поможет почти в два раза сократить срок окупаемости таких проектов и привлечь больше инвесторов, повышая долю семян российского производства на внутреннем рынке.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За неделю огнеборцы Ингушетии 6 раз привлекались на тушение пожаров
Прокурор Ингушетии выслушает проблемы и просьбы жителей Сунженского района
Поисковики в Ингушетии обнаружили останки еще одного красноармейца
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства нового корпуса ДРКБ
Житель Ингушетии хотел купить шины и потерял 76 тыс. рублей
В Ингушетии состоится праздник национальной кухни
43 атлета представят Ингушетию на фестивале культуры и спорта народов Юга России
Ингушский спортсмен стал призером Всероссийских юношеских игр боевых искусств в Анапе
Дюжину медалей различного достоинства завоевали ингушские дзюдоисты на турнире в Ставропольском крае
Ингушские спортсмены успешно выступили на открытом республиканском турнире по вольной борьбе «Медвежонок-2022»
Ислам Янарсанов завоевал «золото» на чемпионате России по всестилевому карате

Главное

Яндекс.Метрика

 