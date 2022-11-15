Правительство

Расширены возможности бесплатных авиаперелетов для детей-инвалидов и их родителей

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С 1 января 2023 года дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплатно летать до места лечения и обратно. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Решение коснется детей-инвалидов, проходящих противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находящихся на гемодиализе. Оно также будет распространяться на их родителей или сопровождающих, сообщается на сайте кабинета министров.

Бесплатный авиаперелет будет предоставляться в случае, если дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте занимает более 12 часов или составляет более 1 тыс. км.

Ранее воспользоваться бесплатным авиаперелетом к месту лечения и обратно могли только дети-инвалиды с заболеваниями или травмами спинного мозга, а также дети с инвалидностью, проживающие в регионах Дальнего Востока или на территориях, где нет железнодорожного сообщения.

Проезд детей с инвалидностью к месту лечения и обратно предоставляется в рамках набора социальных услуг, в состав которых также входит лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на пригородных электропоездах.

Подписанное постановление необходимо для исполнения поручения Президента России, которое глава государства дал по итогам состоявшихся 1 июня 2022 года встреч по вопросам социальной поддержки детей.

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