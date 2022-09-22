Расширены возможности регионов в рамках реструктуризации бюджетных кредитов

Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Основанием для такого решения стали новые нормы Бюджетного кодекса. Согласно им, в 2022 году регионы были освобождены от погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Эти выплаты были перенесены на 2025 и 2029 годы в зависимости от действующего графика выплат.

При этом правительство может полностью списать задолженность, если региональным властям удалось реализовать важный инфраструктурный или инвестиционный проект.

Реструктуризация бюджетных кредитов проводится в рамках соглашений, которые субъекты заключают с Минфином. Такие соглашения обязывают регионы придерживаться обязательств по оздоровлению собственных финансов и сокращать долговую нагрузку.

Принятые меры позволят поддержать финансовую стабильность региональных и местных бюджетов.