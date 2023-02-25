Мошенничество

Растет число сообщений в МВД по Ингушетии о дистанционном мошенничестве

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В МВД по республике все чаще регистрируются сообщения о фактах дистанционного мошенничества в отношении жителей региона, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

Собеседник издания отметил, что мошенники не гнушаются ничем: звонят гражданам от имени банковских работников, размещают в социальных сетях ложные объявления о продаже по привлекательной цене тех или иных товаров, завлекают на фальшивые сайты онлайн-бирж и инвестиционных компаний, похищая деньги доверчивых граждан. Способов обмана очень много, преступники совершенствуют их постоянно.

«Не доверяйте лицам, требующим предоплату за оказание сомнительных услуг. Не забывайте, что никто лучше вас самих не сможет позаботиться о сохранности личной информации, которой вы не хотите делиться», — призвали в МВД.

Обо всех фактах мошеннического характера можно сообщить, позвонив в любое время суток в дежурную часть ведомства: 8 (8734) 55-01-54, 8 (8734) 55-20-06 или по телефону доверия: 8 (8734) 55-04-99.

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