Прокуратура

Районная прокуратура Ингушетии потребовала закрыть 20 сайтов по продаже водительских прав

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Прокуратура Назрановского района Ингушетии направила в суд 20 административных исков о закрытии Интернет-сайтов, на которых продаются водительские удостоверения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«Прокуратурой ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены 20 Интернет-ресурсов, предоставляющих посетителям возможность за денежные средства купить водительские удостоверения различной категории без прохождения соответствующей учебы в автошколе. В частности, на сайтах содержится подробная информация о порядке приобретения таких удостоверений, предоставляется большой выбор способов и методов оплаты и доставки», — говорится в сообщении.

Кроме того, к сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие установленного федеральным законодательством возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение, добавили в пресс-службе.

В связи с этим прокуратурой района в суд направлено 20 административных исковых заявлений о признании информации, размещенной на указанных Интернет-ресурсах, запрещенной к распространению в России и их закрытии.

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