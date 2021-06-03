Районная прокуратура Ингушетии потребовала закрыть 20 сайтов по продаже водительских прав

«Прокуратурой ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены 20 Интернет-ресурсов, предоставляющих посетителям возможность за денежные средства купить водительские удостоверения различной категории без прохождения соответствующей учебы в автошколе. В частности, на сайтах содержится подробная информация о порядке приобретения таких удостоверений, предоставляется большой выбор способов и методов оплаты и доставки», — говорится в сообщении.

Кроме того, к сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие установленного федеральным законодательством возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение, добавили в пресс-службе.

В связи с этим прокуратурой района в суд направлено 20 административных исковых заявлений о признании информации, размещенной на указанных Интернет-ресурсах, запрещенной к распространению в России и их закрытии.