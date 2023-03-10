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Разбитую улицу в Назрани закроют для транспорта на время реконструкции

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Власти Назрани и дорожные службы решили ограничить движение автотранспорта на одной из главных улиц в городе в связи с обновлением артерии с заменой старых коммуникаций, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В связи с проводимой масштабной работой с 11 марта будет перекрыто движение автотранспорта по улице Сулейменова до окончания реконструкции», — сказал нашему изданию представитель городской мэрии.

Как отметили в администрации, капремонт проводится силами местных специалистов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Муниципальные власти обратились к автомобилистам с просьбой пользоваться объездными путями и с пониманием относиться в вынужденной мере, принимаемой для обеспечения комфортных условий для передвижения по упомянутой улице.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Минавтодора региона, улица Сулейменова — одна из основных транспортных артерий города, которая отличается большой интенсивностью движения.

Для назрановцев капремонт дороги — долгожданное событие. Много времени автомобилисты были вынуждены передвигаться по изношенному полотну с большой осторожностью.

Сейчас на объекте ведётся строительство новых коммуникаций. Уже после замены водопроводной трубы подрядчик приступит к основным работам.

Проектом предусмотрено фрезерование старого покрытия, устройство дорожной одежды, укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, установка знаков, замена старых светильников и обустройство разметки.

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